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Yerli otomobile yeni eleman

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2020
YERLİ OTOMOBİLE YENİ ELEMAN

''nin Otomobili' projesinde ihtiyaç duyulacak teknik elemanları yetiştirmek üzere ve 'nde açılan 'Elektrikli Araçlar Dalı'nın müfredatını belirlemek üzere toplantı yapıldı. Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı , "Önümüzdeki yıldan itibaren artık mesleki dersler başlıyor" dedi.

'Türkiye'nin Otomobili' projesinde ihtiyaç duyulacak teknik elemanları yetiştirmek üzere ve 'nde açılan 'Elektrikli Araçlar Dalı'nın müfredatını belirlemek üzere toplantı yapıldı. Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı , "Önümüzdeki yıldan itibaren artık mesleki dersler başlıyor" dedi.

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