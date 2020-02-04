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Personele ‘Lan’ tazminat sebebi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2020
PERSONELE ‘LAN’ TAZMİNAT SEBEBİ

, personeline 'lan' diye ederek, vücuduyla alakalı şaka yapan müdürün manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Müdür yardımcısı olarak çalıştığı işyerinde, müdür H.B.'nin kendisine yönelik 'lan' diye hitap ettiğini, mobbing uygulandığını öne süren kişi iş akdini tek taraflı feshetti.

Yargıtay, personeline 'lan' diye hitap ederek, vücuduyla alakalı şaka yapan müdürün manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. Müdür yardımcısı olarak çalıştığı işyerinde, müdür H.B.'nin kendisine yönelik 'lan' diye ettiğini, mobbing uygulandığını öne süren kişi iş akdini tek taraflı feshetti. 9. Hukuk Dairesi ise kararında "Davacı lehine bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekmektedir" dedi.

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