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Yatırım bankası sayısı 14’e çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2020
YATIRIM BANKASI SAYISI 14’E ÇIKTI

'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankası sayısı ' AŞ' ile 14'e yükseldi. , 2019'da Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanlı 150 milyon sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin vermişti.

Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankası sayısı 'Golden Global Yatırım Bankası AŞ' ile 14'e yükseldi. , 2019'da 'de AŞ unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin vermişti.

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