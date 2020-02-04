Hayvancılığa büyük destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002'de 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak geçen yıl 5 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira destek ödendi" dedi.

ve Orman Bakanı, 2002'de 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak geçen yılyükselttiklerini belirterek, "2003-2019 döneminde toplamdestek ödendi" dedi.