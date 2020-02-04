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Hayvancılığa büyük destek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2020
HAYVANCILIĞA BÜYÜK DESTEK

ve , 2002'de 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak geçen yıl 5 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira destek ödendi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002'de 83 milyon lira olan toplam hayvancılık desteklerini yaklaşık 60 kat artırarak geçen yıl 5 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "2003-2019 döneminde toplam 33 milyar lira destek ödendi" dedi.

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