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İstanbul Havalimanı’na Almanya’dan övgü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2020
İSTANBUL HAVALİMANI’NA ALMANYA’DAN ÖVGÜ

(ADV) yetkilileri ve dünyanın önde gelen işletmecilerinden Gebr. Heinemann'ın temsilcileri, ve Unifree Duty Free alanlarını ziyaret etti. Konuklar, çarpıcı buldukları havalimanı ve duty free alanlarından çok etkilendiklerini bildirdi. ADV , Havalimanı'nın mimarisinden ve yenilikçi işletim modelini kullanan perakende satış konseptinden derinden etkilendiklerini belirtti.

Alman Havalimanları Birliği (ADV) yetkilileri ve dünyanın önde gelen işletmecilerinden Gebr. Heinemann'ın temsilcileri, Havalimanı ve Unifree Duty Free alanlarını ziyaret etti. Konuklar, çarpıcı buldukları havalimanı ve duty free alanlarından çok etkilendiklerini bildirdi. ADV Yönetici Direktörü Ralph Beisel, İstanbul Havalimanı'nın mimarisinden ve yenilikçi işletim modelini kullanan perakende satış konseptinden derinden etkilendiklerini belirtti.

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