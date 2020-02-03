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THY Koronavirüs nedeniyle Çin seferlerini durdurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
THY'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: SEFERLER...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri , resmi twitter hesabından Koronavirüs salgını nedeniyle açıklamada bulundu. Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri Şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri , tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde olarak Koronavirüs salgınını halinde takip ettiklerini açıkladı. Üstün bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri Şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını bildirdi.

Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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