THY Koronavirüs nedeniyle Çin seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi twitter hesabından Koronavirüs salgını nedeniyle açıklamada bulundu. Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri Şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde olarak Koronavirüs salgınını halinde takip ettiklerini açıkladı. Üstün bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferleri Şubat ayı sonuna kadar durdurduklarını bildirdi.

Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.