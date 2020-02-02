Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş açıklamalar: "Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak"

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'daki deprem hakkında yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine 5 milyon lira daha ek kaynak aktarılacak." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:



Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor, daha hazırlıklı olmak için uğraşıyoruz. Afet anlarında tüm bakanlıklarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından psikososyal destek grubumuz bölgeye gitti. Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da GSS prim borçlarını 3 ay süreyle öteledik.

Bu iki bölgeye 8 milyon TL aktarıldı. Elazığ için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak. Bakanlık olarak ilk günden itibaren sahadayız. Kötü haberlerde beraberlik bilinci bizi sarmalıyor.

SOSYAL YARDIM ÇALIŞMALARI

Sosyal yardımlar devletin şefkat eli. Sosyal dayanışmayı her zaman diri tutan bir milletiz. 2002'de 2 milyar TL olan sosyal yardımlar bütçesi 55 milyar TL'ye ulaştı. Dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke konumundayız. Biz ultra sosyal bir devletiz. Bütçemizi 55 milyar TL'ye yükseltirken sosyal yardım programlarımızı da geliştirdik. 43 farklı sosyal yardım programımız var.

ASGARİ ÜCRET ORANLARI



Bir komisyon tarafından kararlaştırılıyor. Asgari ücretin belirlenmesinde devletin görevi işçi ve işveren arasında hakemlik yapmak.



ENGELLİ VE YAŞLI BAKIMLARI

Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli. Yaşlılarımıza yönelik hem bakım hizmetlerimiz hem de huzurevlerimiz var. 2020 yılı bakım merkezlerinde kalite yılı olacak. Gündüzlü bakım merkezleri çok önemli. Bakım merkezleri için belli standartlar oluşturduk. Bakım merkezlerine kalite puanı ile teşvik gelecek.

Türkiye'de yaklaşık olarak nüfusumuzun yüzde 7'si engelli. Erişilebilirlik noktasında istediğimiz seviyede değiliz. Cumhurbaşkanımız da 2020 yılını erişilebilirlik yılı ilan etti. Engellilerimiz için erişilebilir yaşam hedefliyoruz. Erişilebilirlikte farkındalığı artırmak istiyoruz. 2023'e giderken aile dostu, engelli dostu, kadın dostu şehirler hedefliyoruz.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Emeklilik için 3 kriter var. Bu kriterlerden biri eksik olduğunda aslında emeklilik hakkını elde etmemiş oluyorsunuz. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Bu yaş dünyanın hiçbir yerinde yaşlı, çalışamaz olarak kabul edilen bir yaş değil. Dünyayla kıyasladığımızda da emeklilik maaşı alma süresinin çoğu ülkeden fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye'de emeklilik maaşı alma süresi 25-30 yıl bandında, dünyaya baktığımızda bu sürenin 18-21 yıl olduğunu görüyoruz. EYT ile emekli olmak isteyenlerin, emekli olduktan sonra aslında başka bir işte çalışmak istediğini görüyoruz. Bu da emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

SÜRESİZ NAFAKA MESELESİ

Bizim için en önemli konu aile. Bu konuda kavram karmaşası yaşıyoruz. Bahsettiğimiz konu yoksulluk nafakası. Burada takdir hakimin. Nafakayı hak temelli konuşmalıyız. Türkiye'de yılda 550-600 bin evlenme gerçekleşiyor, boşanma sayısı ise 100-140 bin civarında. Sayısal olarak boşanmalar arttı gibi bir sonuç yok.