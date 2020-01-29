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Sitemkar işçi haklı bulundu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2020
SİTEMKAR İŞÇİ HAKLI BULUNDU

rimlerini alamayan çalışan, işverene hitaben hesabından paylaştığı, sitem içerikli yazı sebebiyle işten kovuldu. Patrona, 'İğne ucu kadar hakkım geçtiyse helal etmiyorum' ifadelerini kullandığı için kıdem ve ihbar tazminatını bile alamayan mağdur işçiye güzel haber 'dan geldi.

Bursa'da primlerini alamayan çalışan işçi, hesabından işverene hitaben "Toplu iğnenin ucu kadar hakkım geçtiyse bile asla ve asla helal etmiyorum" diye yazınca, tazminatsız kovuldu. 9. Hukuk Dairesi, işçinin sitemkar ifadelerinin kovulma sebebi yapılamayacağına hükmetti. Yorumun hakaret ve sataşma niteliğinde olmadığına dikkat çekilen kararda, "Davacının paylaştığı yorumunda primlerin ödenmemesine yönelik olarak hislerini, düşüncelerini ve eleştirilerini açıkladığı ortadadır. Feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmedilmiştir" denildi.

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