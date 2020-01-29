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Sağlık sigortasında işbirliği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2020
SAĞLIK SİGORTASINDA İŞBİRLİĞİ

ile NN Hayat ve Emeklilik, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, odalar birliğinin tüm üyeleri, NN Hayat ve Emeklilik ile özel koşullarla tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olabilecek.

TOBB ile NN Hayat ve Emeklilik, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, odalar birliğinin tüm üyeleri, NN Hayat ve Emeklilik ile özel koşullarla tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olabilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "1.5 milyon üyemize, onların ailelerine ve buralarda çalışan 13 milyon çalışana, uygun koşullarda tamamlayıcı sağlık sigortasına ulaşma imkanı sunulacak" diye konuştu. NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu da " üyeleri ve aileleri, Swiss RE ile birlikte tasarladığımız ürünle yüksek kalitede sağlık hizmetlerinden faydalanacak" dedi.

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