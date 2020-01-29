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Emekliye 1.225 TL | 2020'de emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2020
EMEKLİYE BİN 225 TL

Milyonlarca emekliye bu yıl da 2 bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak. Emekliler ikramiyede yeni tutar istiyor. 2 farklı formül var. zammı olursa bin lira yerine bin 118, yeniden değerleme artışı yapılırsa bin 225 lira verilecek.

Tüm emeklilere bu yıl da 2 bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira hesaplara yatırılacak. Ancak emekliler, yeni tutar bekliyor.

İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

NASIL ETKİLER?
artışı hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında olacak.



2019 enflasyonu yüzde 11.84 oldu. İkramiye artışı enflasyona endekslenirse, bu yılki ikramiye bin liradan bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

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