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THY yeni dış hat noktalarına uçacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
THY YENİ DIŞ HAT NOKTALARINA UÇACAK

(), 'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine pazar koşullarına bağlı olarak tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. THY bu yıl iç hatlarda 31,5-3 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşımayı ve yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar da konsolide satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

Uçak ve uçtuğu nokta sayısı her geçen yıl artan 'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yeni sefer noktaları ile ilgili yaptığı bildirim şöyle; "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, pazar koşullarına bağlı olarak 'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."

Türk Hava Yolları, Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirleri dışında bu yıl Ekvator Ginesi'ndeki Malabo, 'daki Haneda, ABD'deki Newark ve 'daki Vancouver'a da uçuş yapacak. bu yıl iç hatlarda 31,5-3 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşımayı ve yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar da konsolide satış geliri elde etmeyi hedefliyor.

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