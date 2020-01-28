Corona Virüsü piyasaları da etkiledi
Çin'de 106 kişinin ölümüne neden olan ve dünya basının korkulu gözlerle takip ettiği Corona Virüsü, piyasaları da etkiledi. Dünya borsalarında hareketli günler yaşanırken, birçok bölge gibi BİST de Corona Virüsü'nden etkilendi.
Çin'deki coronavirüs salgını nedeniyle satış baskısı altındaki piyasalarda özellikle hisse senetlerinde önemli kayıplar gözleniyor. ABD'de Dow Jones Endeksi haftanın ilk gününü 500 puanın üzerinde düşüşle geride bırakırken, Asya borsaları da yeni güne düşüşlerle başladı.
Döviz piyasalarının güvenli limanı olarak bilinen Japon yeni, dolar karşısında son üç haftanın en yüksek düzeyine yükselirken, iç piyasada dövizler yeni güne Pazartesi gününün düzeylerine yakın başladı.
CORONA VİRÜSÜ BİST'İ DE ETKİLEDİ
People's Daily'nin haberine göre Çin genelinde coronavirüs olduğu teyit edilen vakaların sayısı 4,193'e yükseldi ve salgından en yoğun etkilenen Hubei eyelati dün itibarıyla coronavirüsünden ölenlerin sayısının 76'dan 100'e çıktı. Salgında, biri Başkent Beijing'de olmak üzere, ülkenin başka yerlerinde ölenler ile birlikte toplam ölü sayısı 106'ya yükseldi.
Haftaya yüzde 1.17 düşüşle 120 bin 711 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 120 bin puan ile 121 bin 674 puan arasında hareket ettiği Pazartesi gününü yüzde 1.63 düşüşle 120 bin 149 puandan kapattı. BIST Bankacılık Endeksi de, 174 bin 122 puan ve 177 bin 393 puan arasında dalgalandığı günün sonunda, yüzde 1.60 düşüşle 175 bin 112 puandan kapandı.
SALGIN DÜŞÜŞ GETİRDİ
Salgının yayılma gücünün arttığına yönelik açıklamaların ardından Asya ve Avrupa piyasalarında görülen düşüşe paralel olarak, ABD devlet tahvillerinin getirileri de düştü.
İki yıllık ABD devlet tahvili 4.9 baz puan düşüşle yüzde 1.437'ye, 10 yıllık ABD devlet tahvili 6.2 baz puan düşüşle yüzde 1.617'ye, 30 yıllık ABD devlet tahvili de 5.9 baz puan düşüşle yüzde 2.069'a geriledi. Yatırımcıların 28-29 Ocak tarihinde düzelenecek ABD Merkez Bankası (Fed) kararına yönelik bekleyişleri sürüyor. Faiz kararı 29 Ocak'ta açıklanacak.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.10 yükselerek 10.31'e çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.30 artışla 10.10 düzeyinde.
Erken işlemlerde ;
- dolar en düşük 5.9379 lira ve en yüksek 5.9485 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,
- euro en düşük 6.5467 lira ve en yüksek 6.5588 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.7573 lira ve en yüksek 7.7682 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında hareket ediyor.
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