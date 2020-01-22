22 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: Borsa İstanbul güne rekorla başladı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2020
BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI!

Son dakika haberine göre; 'da BIST 100 endeksi güne 124 bin 215 puandan rekorla başladı.

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