Sıfır diye aldı hasarlı çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Halil Özhan Tok, telefonuna indirdiği uygulamayla 3 yıl önce sıfır aldığı otomobilinin ön tamponunun boyandığını ve ön camının değiştiğini öğrendi.

'nin Lüleburgaz ilçesinde,telefonuna indirdiği uygulamayla 3 yıl önce sıfır aldığı otomobilininveöğrendi. Önce bayiyi, daha sonra firmayı arayan'a, aracın indirimli satıldığı ve değiştirilemeyeceği söylendi. Kendine yardımcı olunmadığının belirten Tok, "Bir hafta önce telefonuma bir uygulama indirdim. Servis tarihçesinde aracımın tamponun sökülüp takıldığını, boyandığını, ön camının değiştiğini ve bazı ayarlar yapıldığını gördüm" diye konuştu. Aracın nasıl bir kaza geçirdiğini bilmediğini söyleyen Tok, hakkını aramak içinifade