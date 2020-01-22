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Sıfır diye aldı hasarlı çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2020
SIFIR DİYE ALDI HASARLI ÇIKTI

'nin Lüleburgaz ilçesinde, , telefonuna indirdiği uygulamayla 3 yıl önce sıfır aldığı otomobilinin ön tamponunun boyandığını ve ön camının değiştiğini öğrendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Halil Özhan Tok, telefonuna indirdiği uygulamayla 3 yıl önce sıfır aldığı otomobilinin ön tamponunun boyandığını ve ön camının değiştiğini öğrendi. Önce bayiyi, daha sonra firmayı arayan Halil Özhan Tok'a, aracın indirimli satıldığı ve değiştirilemeyeceği söylendi. Kendine yardımcı olunmadığının belirten Tok, "Bir hafta önce telefonuma bir uygulama indirdim. Servis tarihçesinde aracımın tamponun sökülüp takıldığını, boyandığını, ön camının değiştiğini ve bazı ayarlar yapıldığını gördüm" diye konuştu. Aracın nasıl bir kaza geçirdiğini bilmediğini söyleyen Tok, hakkını aramak için hukuki yollara başvuracağını ifade

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