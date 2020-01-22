BES yenileniyor
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Çalışanlara yaşlılıkta ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bu yıl yeniden yapılandırılacak. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde fırsatlar artacak. Gençlere daha yüksek katkı gelirken, birikimden para çekilebilecek. Gurbetçi BES de başlayacak...Çalışanlara yaşlılıkta ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bu yıl yeniden yapılandırılacak. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki devlet destekleri yaşa göre değişiklik gösterecek. Kısa vadeli nakit ihtiyacı nedeniyle sistemden çıkışın önlenmesi için sağlık, evlilik, eğitim ve ev almada birikimlerin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Kısmi çekiş ve ilgili nakit ihtiyacını sistemden çıkışa gerek duymadan sağlayacak yöntemler uygulanacak. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına dövizli BES uygulaması için de hazırlık yapılıyor. Gurbetçi BES'te katkı payları euro üzerinden ödenecek, devlet de euro üzerinden katkı yapacak. Mevcut sistemde BES'e dahil olanlara birikimlerinin yüzde 25'i kadar devlet katkısı veriliyor. 45 yaş altı çalışanları kapsayan otomatik katılımda ise bu desteğe ilaveten, başlangıçta bin lira devlet katkısı ve emeklilikte toplu para yerine maaş tercih edilirse birikimin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı bulunuyor.
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