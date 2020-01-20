Sinop'a Türk ve Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık fabrika yatırımı
Sinop'ta Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan oyuncak fabrikası hizmete açıldı. Fabrika, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da birçok ülkeye oyuncak ihraç edecek.
Organize Sanayi Bölgesinde 100 bin metrekare alan üzerine kurulan ve ilk etapta 120 kişinin istihdam edildiği fabrikada, çalışan sayısının planlamalar dahilinde 1200'e çıkarılması hedefleniyor. Türk-Belarus ortaklığıyla 5,5 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da birçok ülkeye oyuncak ihraç edecek.
"MUTLULUK VERİCİ"
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, fabrikanın açılışında yaptığı konuşmada, Polesie firmasının dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olan Türkiye'de yatırım yapmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Firmanın aynı zamanda Türkiye'nin en mutlu ve en güvenli şehrini yatırım merkezi olarak seçtiğini ifade eden Ersoy, "Ülkemize yatırım yapan firmaları hiçbir zaman mahcup etmedik, etmeyeceğiz." dedi.
"BİZLER OYUNCAK GÖNDERECEĞİZ"
Ersoy, tüm dünya insanlarına barışı ve huzuru getirmek için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Bazılarının halen terörist olarak gösterdiği İdlib'de, kafalarına bomba yağdırılan çocuklara sizlerin aracılığıyla bizler oyuncak göndereceğiz. Suriye'den Afganistan'a, oradan Tunus'a kadar vatansız bırakılmış tüm çocuklara oyuncak, sevgi göndermeye devam edeceğiz. Bu yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen Türk ve Belaruslu iş adamlarımıza teşekkür ediyorum."
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Açılışa, Bakan Yardımcısı Ersoy'un yanı sıra Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Büyük İstanbul Tüneli için geri sayım başladı
- SGK'dan emekliye 6972 TL faizsiz kredi!
- İŞKUR yayınladı! 3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınıyor...
- TÜBİTAK 17 personel alacak
- Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...
- İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek!
- İşte İstanbul Havalimanı farkı! Türkiye'nin yükünü çekiyor
- BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | İşte, haftanın BİM kataloğu
- Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
- İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
- 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
- Hercai 29. bölüm fragmanı izle! Reyyan alevler içerisinde.. Reyyan ölecek mi?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
- BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu
- Beşiktaş 1-2 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONU
- Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
- 672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
- Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?