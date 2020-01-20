Merkez Bankası'ndan flaş açıklama
Son dakika haberi...Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildiMerkez Bankası'nın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda hissedarların önergelerini dinleyen Uysal, 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden indirimler yapılarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasını oy birliğine sundu.
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya öncülük eden Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, salonu dolduran hissedarların taleplerini ve önerilerini dinledi. Toplantının ana maddeleri arasında yer alan 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılması ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususlarında açık oylama yapıldı. Açık oylama sonucunda 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden indirimler yapılarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak verilmesine karar verildi.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, pay sahiplerine hitaben açıklamalarda bulunarak kararı oy birliğine sundu.
Uysal, "Bankamızın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın kar payı avansı dağıtımı hakkında tebliğinin 7'nci maddesi gereği indirimler yapılması suretiyle hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması hususlarını açık oylarınıza sunuyorum. Bankamız kanununun ve esas mukavelesinin 14'üncü maddelerine göre her 10 hisseye sahip olan ve bu hisseyi temsil edenler 1 oy kullanabilecek. Ayrıca Bankamız kanunu ve esas mukavelesinin 18'inci maddelerine göre pay sahibi olmayanlar genel kurulda vekil olarak birden fazla pay sahibini temsil edemeyeceklerdir" ifadelerini kullandı. Toplantının gerçekleştirildiği salonda bulunan hissedarlar tarafından karar oy çokluğuyla kabul edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- İşsiz kalana çift maaş müjdesi! 3498 TL verilecek!
- İŞKUR yayınladı! 3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınıyor...
- BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | İşte, haftanın BİM kataloğu
- Hayatımız coin oluyor
- TÜBİTAK 17 personel alacak
- İşte İstanbul Havalimanı farkı! Türkiye'nin yükünü çekiyor
- Memurlara esnek çalışma saati müjdesi! İsteyen uzaktan da çalışabilecek...
- İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman?
- SGK'dan emekliye 6972 TL faizsiz kredi!
- Büyük İstanbul Tüneli için geri sayım başladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
- 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
- Hercai 29. bölüm fragmanı izle! Reyyan alevler içerisinde.. Reyyan ölecek mi?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
- BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu
- Beşiktaş 1-2 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONU
- Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
- 672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
- Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?