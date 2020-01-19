İşinden atılana maaş! İşsizlik maaşı için şartlar neler? İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 336 liraya varan ödeme alabiliyor. Peki, işsizlik maaşı almak için şatlar nelerdir? 2020 yılı için işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? İşte işsizlik maaşıyla ilgili ayrıntılar…İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 336 liraya varan ödeme alabiliyor. Peki, işsizlik maaşı almak için şatlar nelerdir? 2020 yılı için işsizlik maaşı nasıl alınır? İŞKUR'a işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? İşte işsizlik maaşıyla ilgili ayrıntılar…
20 gün önce işyerinden küçülme gerekçesiyle çıkartıldım. Tazminat almadım. İşsizlik maaşı alır mıyım? Mustafa SİPAHİ
İşsizlik maaşı alabilmek için şu şartlar bulunuyor:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
Son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak. Gördüğünüz gibi burada tazminat alınması gibi bir şart yok. Yukarıdaki şartları taşıyorsanız rahatlıkla İŞKUR'a başvurup ödeneğinizi alabilirsiniz. Tazminat alabilmek için aynı işyerinde en az bir yıl çalışma şartı var. Oysa işsizlik sigortası için 4 ay yetiyor. Tabi son 3 yıldaki 600 gün primi unutmamak lazım.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Kura için geri sayım! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?
- Bakan Pekcan'dan "İhracat desteği" açıklaması
- 7 ilde 9 sahada petrol aranacak
- Emeklileri canlı yayında uyardı: Daha fazla promosyon için...
- Emekliye zam farkı! En az maaş 2.661 TL
- Her 3 TL'lik artışta 1 TL Ziraat Bankası'dan
- Gıdaya kayıt dışı takibi...
- İşte M11 Gayrettepe İstanbul Havalimanı Metro Hattı güzergahı
- Memurun mesaisi değişiyor
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
- Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?
- Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?
- Histoloji nedir?
- Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır?
- Hangi adda bir yemek vardır?
- Betül Kaçar kimdir? Türk bilim insanı Betül Kaçar’dan büyük başarı!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!
- Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! | Video
- Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!
- Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!