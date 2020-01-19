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İşinden atılana maaş! İşsizlik maaşı için şartlar neler? İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
İŞİNDEN ATILANA MAAŞ

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 336 liraya varan ödeme alabiliyor. Peki, maaşı almak için şatlar nelerdir? 2020 yılı için işsizlik maaşı nasıl alınır? ’a işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? İşte işsizlik maaşıyla ilgili ayrıntılar…

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 336 liraya varan ödeme alabiliyor. Peki, maaşı almak için şatlar nelerdir? 2020 yılı için işsizlik maaşı nasıl alınır? 'a işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? İşte işsizlik maaşıyla ilgili ayrıntılar…

20 gün önce işyerinden küçülme gerekçesiyle çıkartıldım. Tazminat almadım. İşsizlik maaşı alır mıyım? Mustafa SİPAHİ

İşsizlik maaşı alabilmek için şu şartlar bulunuyor:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
Son üç yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak. Gördüğünüz gibi burada tazminat alınması gibi bir şart yok. Yukarıdaki şartları taşıyorsanız rahatlıkla İŞKUR'a başvurup ödeneğinizi alabilirsiniz. Tazminat alabilmek için aynı işyerinde en az bir yıl çalışma şartı var. Oysa işsizlik sigortası için 4 ay yetiyor. Tabi son 3 yıldaki 600 gün primi unutmamak lazım.

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