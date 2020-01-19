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Emekliye zam farkı! En az maaş 2.661 TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
EMEKLİYE ZAM FARKI! EN AZ MAAŞ 2.661 TL

Emekliler, 2020 Ocak ayı zamlarını alacak. Zamlı maaş ödemeleri, emeklilerinin ardından, önümüzdeki hafta da Bağ-Kur emeklileri için başlıyor. Memur emeklilerinin gözü ise farkının yatırılacağı tarihte... Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaş farkı ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşıyla ilgili ayrıntılar...

Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. Zamlı maaş ödemeleri önceki gün emeklileriyle başlarken, sıra Bağ-Kur emeklilerine geldi. Bağ-Kur emeklileri de önümüzdeki hafta zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

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