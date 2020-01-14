Son dakika: Cep telefonu taksitine sınırlama geldi! BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre fiyatı 3500 liranın üzerinde olan cep telefonları için kredi taksit sayısı 3'e düşürüldü. Daha önce bu sınır 6 aydı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin düzenlemeye gitti. Geçtiğimiz günlerde taslağı görüşe açan BDDK kararını Resmi Gazete'de açıkladı.

Buna göre, cep telefonlarında fiyatı 3500 lira ve altındaysa kredi taksiti 12 ay, 3500 lira ve üzerindeyse kredi taksiti 3 ayı aşamayacak. Ayrıca bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.

Daha önceden bu sınır 6 ay olarak uygulanıyordu.