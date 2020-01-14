14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Cep telefonu taksitine sınırlama geldi! BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
BDDK'DAN KARAR! CEP TELEFONU TAKSİT SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre fiyatı 3500 liranın üzerinde olan cep telefonları için kredi taksit sayısı 3'e düşürüldü. Daha önce bu sınır 6 aydı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin düzenlemeye gitti. Geçtiğimiz günlerde taslağı görüşe açan kararını 'de açıkladı.

Buna göre, cep telefonlarında fiyatı 3500 lira ve altındaysa kredi taksiti 12 ay, 3500 lira ve üzerindeyse kredi taksiti 3 ayı aşamayacak. Ayrıca bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.

Daha önceden bu sınır 6 ay olarak uygulanıyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN