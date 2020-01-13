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BDDK'dan kritik karar! Taksitler 3'e indirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
BDDK'DAN KRİTİK KARAR! TAKSİTLER 3'E İNDİRİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşürdü.

'dan yapılan yazılı açıklamada, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

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