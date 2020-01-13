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13.01.2020

Son dakika haberi: BDDK'dan kredi kartında taksit sayısı açıklaması |Video

Son dakika haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya düşürdü.

'dan yapılan yazılı açıklamada, kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili ilişkin harcamalarda 6 aydan 3 aya düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

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