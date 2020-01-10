Türk-Katar ortaklığı 3 bin kişiye istihdam sağlayacak! Siirt'te çinko fabrikası kuruluyor
Siirt'te, Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak "Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi"nin temeli yarın atılacak. Tesisin yarın düzenlenecek temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.Lineer Metal AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 145 dönüm alana inşa edilecek ve 102 milyon dolara mal olacak tesiste, ilk etapta yıllık 30 bin ton, tamamlandığında ise yıllık 90 bin ton külçe çinko üretimi gerçekleştirilecek.
Tesisin yarın düzenlenecek temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve şirketin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, kentin gelişmesi bakımından önemli projeleri hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Temeli atılacak tesisin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildiren Aktay, "Katarlı yatırımcıların ortaklığıyla kuracağımız tesisin proje bedeli 102 milyon dolar tutarında. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek. Bu rakam Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 38'ine tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.
Yatırımın gerçekleşmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve diğer yetkililerin destek verdiğini kaydeden Aktay, yatırımın ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Aktay, yurt dışı seyahatlerinde yabancı yatırımcılarla bu projeleri görüşmeye devam ettiklerini aktardı.
"BİNLERCE GENCİMİZE İSTİHDAM SAĞLAYACAK"
Lineer Metal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman da çinko fabrikasını, memleketi Siirt'te kurmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Aktay'ın destekleriyle 3 yıldan beri stratejik projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Baydarman, şunları kaydetti:
"Siirt, madenler açısından zengin bir bölge. Yasin Aktay hocamızla birlikte bu zenginliğimizi ekonomimize kazandırmak amacıyla 3 yıldan beri çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ülkemize ve memleketimize yatırım yapmaya gayret ediyoruz. Siirt'te kuracağımız çinko metal külçe üretim tesisini, Yasin Aktay hocamızın girişimleriyle Katarlı ortaklarımızla memleketimize kazandıracağız. Bu, ülkemizin en stratejik yatırımlarından biri olacak. Binlerce gencimize istihdam, ilimizin ekonomisine de büyük katkı yapacak."
Fikret Baydarman, hayata geçirecekleri tesisin su ihtiyacı için oluşturacakları 300 bin metrekarelik göletin de bölgenin çevre güzelliğine katkı sağlayacağını bildirdi.
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