Son dakika: Borsa İstanbul rekor tazeledi
Borsadaki yükseliş devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugün 119 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı. Borsa dün de yüzde 4,53 değer kazancıyla 117.990,45 puandan tamamlayarak 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'daki güçlü yükseliş devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi bugün 119 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.
DÜN DE REKOR SEVİYEYLE KAPANMIŞTI
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.114,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,4 milyar lira rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 6,75, holding endeksi yüzde 4,02 değer kazandı. Sektör endeksleri aras��nda kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.
Güne artan küresel risk iştahı ile yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkilediği bankacılık hisseleri öncülüğünde 22 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 118.144,62 puanı gördü.
Endeks, günü yüzde 4,53 değer kazancıyla 117.990,45 puandan tamamlayarak 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.
Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.
Analistler, yarın yurt içinde beklenti anketi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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