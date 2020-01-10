Son dakika: Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsizlik Ekim ayında yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. İş gücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %15,7 oldu.

İSTİHDAM ORANI %45,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bin kişi, istihdam oranı ise 1,6 puanlık azalış ile %45,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 270 bin, sanayi sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe ise 305 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış gerçekleşti. İstihdam edilenlerin %17,9'u tarım, %20,0'si sanayi, %5,8'i inşaat, %56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %53,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İş gücü 2019 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 82 bin kişi artarak 32 milyon 740 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %53,0 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %34,9 OLDU

Ekim 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak %34,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak %23,5 oldu.

15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %13,7, İSTİHDAM ORANI %50,5 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artışla, %13,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 2,1 puanlık artışla %15,8 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 1,6 puanlık azalışla 50,5, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla %58,6 oldu.