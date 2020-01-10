2019'da 74,2 milyon yolcu THY ile uçtu, transit yolcu sayısı 24,5 milyona yükseldi
Türk Hava Yolları (THY) geçtiğimiz yıl 74,2 milyon yolcu taşırken en büyük artışın yüzde 18,4 ile 477 bin yolcu taşıdığı Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yaşandı. Özellikle transit yolcu sayısının ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükselmesi dikkat çekti. THY’nin kargo ve posta taşımacılığında ise 2019 yılında en dikkat çeken nokta Uzak Doğu oldu. THY, Uzak Doğu da 2018 yılına göre yüzde 13,2 artış ile 471 bin 279 ton kargo ve posta taşımacılığı yaptı.
Türk Hava Yolları 2019 yılına ait trafik verilerini açıkladı. Buna göre yolcu doluluk oranı yüzde 81,6 olan THY, toplam 74 milyon 276 bin 202 yolcu taşıdı. Transit yolcu sayısının ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseldi. THY, konma sayısını 486 bin 894, ücretli yolcu km 153 milyon 186 bin 235 olarak duyurdu. Toplam 350 uçağı bulunan THY'nin tarifeli bölgesel yolcu taşımacılığı ise 72 milyon 709 bin 488 yolcu oldu. Bu yolcuların 30 milyon 280 bini 449'u iç hat yolcularından oluştu.
AFRİKA UÇUŞLARINDAKİ ARTIŞ TİCARETE DE YANSIDI
Türk Hava Yolları'nın Afrika kıtasına uçuşlarının artışına paralel olarak kıta ile ticaret hacmi 20 milyar dolara yükselirken, milli havayolu şirketi de kıta genelinde geçtiğimiz yıl yolcu sayısı rekor düzeyde arttı. Türk iş dünyasının kıtaya istihdam katkısı 75 binleri de geçerken Afrika kıtasında THY, 3 milyon 647 bin yolcu taşıdı. Kıtaya THY, 172 bin 348 ton kargo taşımacılığında bulundu. Türkiye ile Afrika arasında çoğunluğu kıtanın kuzeyi olmak üzere 9 yılda toplam 179 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Türk müteahhitleri de Afrika'da 17 yıl önce 769 milyon dolar tutarında proje üstlenilirken şu an ise müteahhitlik projelerinin toplamı 64 milyar doları da aştı.
LATİN ÜLKELERİNDEKİ YOLCU SAYISI DA ARTTI
Türkiye'ye Latinlerin ilgisi her geçen yıl artarken, Latinlerin en çok tercih ettikleri yer ise Efes oluyor. Latinler, Türkiye'ye İstanbul'da aktarma yapmak içinde geliyor. Özellikle son dönemde Latinlerin, İstanbul aktarmalı uçuşlara ilgisi de arttı. Latinlerin İstanbul'a ilgisinin artması Türk Hava Yolları'nın yolcu rakamlarına da yansıdı. THY, Orta ve Güney Amerika'da 477 bin 275 yolcu taşıdı.
TRANSİT YOLCU SAYISI ARTTI, ÜCRETSİZ KONAKLAMA HİZMETİ VAR
İstanbul Havalimanı aktarmalı Türk Hava Yolları'nın aktarmalı yolcu sayısı geçtiğimiz yıl arttı. Transit yolcu sayısının ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseldi. Türk Hava Yolları, İstanbul'da 20 saati aşan bağlantılı uçuşu olan transit yolcuları için ücretsiz konaklama hizmeti 'stopover'(duraklama) de veriyor. THY, transit yolcu pazarından daha fazla yolcu çekmek ve İstanbul turizmine destek olmak adına ilk olarak Pakistan çıkışlı yolcuları için 2017 Mart ayında başlattığı İstanbul'da ücretsiz konaklama hizmeti ile de birçok transit yolcuyu İstanbul'a çekti .THY uygulama ile 2 yılda 28 ülkeden 28 bin yolcuyu İstanbul'un güzellikleri ile buluşturdu. Uygulamada İstanbul'da 20 saatten fazla bağlantı süresi bulunan THY'nin İstanbul aktarmalı transit yolcuları bilet alımlarında düzenlenen otel çeki ile İstanbul Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayabiliyor.
THY'NİN YOLCU SAYISININ TARİFELİ BÖLGELERE DAĞILIMI
Ortadoğu:6 milyon 280 bin 755
Avrupa:23 milyon 716 bin 344
Uzak Doğu:5 milyon 913 bin 268
Kuzey Amerika:2 milyon 393 bin 697
Afrika:3 milyon 647 bin 700
Orta ve Güney Amerika:477 bin 275
İç Hatlar: 30 milyon 280 bin 449
KARGO VE POSTA TAŞIMACILIĞI(TON)
Ortadoğu: 164 bin 622
Avrupa:451 bin 303
Uzak Doğu:471 bin 279
Kuzey Amerika:142 bin 56
Afrika:127 bin 348
Orta ve Güney Amerika:35 bin 415
İç hatlar:70 bin 563
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