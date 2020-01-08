TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
ARSARJANTİN PESOSU 0.09979
ALLARNAVUTLUK LEKİ 0.05428
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5146
BHDBAHREYN DİNARI 15.8146
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEM İ1.6233
BAMBOSNA HERSEK MARKI 3.3727
BRLBREZİLYA REALİ 1.4659
CZKÇEK KORUNASI 0.26270
IDRENDONEZYA RUPİSİ 0.00043
PHPFİLİPİN PESOSU 0.11740
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI 0.41941
KRWGÜNEY KORE WONU 0.00511
GELGÜRCİSTAN LARİSİ 2.0812
INRHİNDİSTAN RUPİSİ 0.08316
HRKHIRVATİSTAN KUNASI 0.89052
HKDHONG KONG DOLARI 0.76670
IQDIRAK DİNARI 0.00499
ISKİZLANDA KRONU 0.04840
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ 0.01576
HUFMACAR FORİNTİ 0.02004
MKDMAKEDONYA DİNARI 0.10768
MYRMALEZYA RİNGGİTİ 1.4537
MXNMEKSİKA PESOSU 0.31643
EGPMISIR LİRASI 0.37069
UZSÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062
PENPERU YENİ SOLU 1.7951
PLNPOLONYA ZLOTİSİ 1.5636
RSDSIRP DİNARI 0.05647
SGDSİNGAPUR DOLARI 4.4152
SYPSURİYE LİRASI 0.01366
THBTAYLAND BAHTI 0.19649
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI 1.7060
UAHUKRAYNA HRYVNASI 0.24903
JODÜRDÜN DİNARI 8.4097
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7199
TWDYENİ TAYVAN DOLARI 0.19853
NZDYENİ ZELANDA DOLARI 3.9642
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