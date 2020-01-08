08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.01.2020
TCMB ALIM SATIMA KONU OLMAYAN DÖVİZ KURLARI

Cumhuriyet Merkez ’nın () alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Cumhuriyet Merkez 'nın () alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

ARSARJANTİN PESOSU 0.09979

ALLARNAVUTLUK LEKİ 0.05428

AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5146

BHDBAHREYN DİNARI 15.8146

AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEM İ1.6233

BAMBOSNA HERSEK MARKI 3.3727

BRLBREZİLYA REALİ 1.4659

CZKÇEK KORUNASI 0.26270

IDRENDONEZYA RUPİSİ 0.00043

PHPFİLİPİN PESOSU 0.11740

ZARGÜNEY AFRİKA RANDI 0.41941

KRWGÜNEY KORE WONU 0.00511

GELGÜRCİSTAN LARİSİ 2.0812

INRHİNDİSTAN RUPİSİ 0.08316

HRKHIRVATİSTAN KUNASI 0.89052

HKDHONG KONG DOLARI 0.76670

IQDIRAK DİNARI 0.00499

ISKİZLANDA KRONU 0.04840

KZTKAZAKİSTAN TENGESİ 0.01576

HUFMACAR FORİNTİ 0.02004

MKDMAKEDONYA DİNARI 0.10768

MYRMALEZYA RİNGGİTİ 1.4537

MXNMEKSİKA PESOSU 0.31643

EGPMISIR LİRASI 0.37069

UZSÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062

PENPERU YENİ SOLU 1.7951

PLNPOLONYA ZLOTİSİ 1.5636

RSDSIRP DİNARI 0.05647

SGDSİNGAPUR DOLARI 4.4152

SYPSURİYE LİRASI 0.01366

THBTAYLAND BAHTI 0.19649

TMTTÜRKMENİSTAN MANATI 1.7060

UAHUKRAYNA HRYVNASI 0.24903

JODÜRDÜN DİNARI 8.4097

ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7199

TWDYENİ TAYVAN DOLARI 0.19853

NZDYENİ ZELANDA DOLARI 3.9642

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN