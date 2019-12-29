29 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Boğazı'nda 71 yalı satışta

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2019
71 YALI SATIŞTA

İstanbul Boğazı'nda aralarında tarihi yalıların da olduğu satılık sayısı 71'e çıkarken, yalıların toplam değeri 10 milyar TL'yi buldu.

İstanbul Boğazı'nda aralarında tarihi yalıların da olduğu satılık sayısı 71'e çıkarken, yalıların toplam değeri 10 milyar TL'yi buldu.

'ın iki yakasında satılık yalılarda en yüksek fiyatla satılan ise 19 odalı 530 milyon TL fiyatı ile Bebek'teki yalı olurken, yalılara yabancılardan daha çok Türk vatandaşlarının ilgi gösterdiği belirtildi.

Boğaz'ın iki yakasında tarihi eser olan 366 yalı bulunurken, toplam yalı sayısı ise 622.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN