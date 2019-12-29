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Bekir Pakdemirli açıkladı! Çiftçiye 425 milyon lira

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2019
ÇİFTÇİYE 425 MİLYON LİRA

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bazı tarımsal destekler kapsamında 425.4 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Pakdemirli, "Ödemeler, 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerimizin, Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak" dedi. Bakan Pakdemirli, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum için 100,1 milyon ödeneceğini aktardı.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere bazı tarımsal destekler kapsamında 425.4 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Pakdemirli, "Ödemeler, 30 Aralık tarihine kadar çiftçilerimizin, Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacak" dedi. Bakan Pakdemirli, hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum için 100,1 milyon ödeneceğini aktardı.

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