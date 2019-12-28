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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kredi kartı faiz oranlarında yeni düzenleme

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2019 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019
MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR! ORANLAR DÜŞTÜ

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını indirdi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 1.60'dan 1.40'a indi.

Yabancı para cinsinden aylık azami faiz oranı ise yüzde 1.28'den yüzde 1.12'ye indi. TL cinsinden kredi kartı işlemlerinin aylık azami gecikme faizi yüzde 2'den yüzde 1.70'e çekildi.

1 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık gecikme faizi ise yüzde 1.68'den yüzde 1.42'ye indi. Bu oranlar 1 Ocak 2020' den itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak.

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