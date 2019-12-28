Bakan Pakdemirli'den üreticilere yılbaşı öncesi 425 milyon liralık destek müjdesi!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yılbaşı öncesi üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Yapılacak olan desteğin ayrıntıları belli oldu.
Bakan Pakdemirli, yapılacak bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "Hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon, sertifikalı fidan için 13 milyon, hububat-baklagil için 148,5 milyon, kırsal kalkınma için 34 milyon, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı için 64,7 milyon, çiftlik muhasebe veri ağı için 3,5 milyon, patates siğili hastalığı için 8,6 milyon, bitki karantinası için 1 milyon olmak üzere toplam 425,4 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.
"HAYIRLI OLSUN"
Pakdemirli, ödemelerin 30 Aralık tarihine kadar çiftçi ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacağını ifade ederek, tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.
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