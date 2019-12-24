Merkez Bankası'ndan 174 milyon liralık uyarı!
Merkez Bankası elinde bulunan YTL'leri TL ile değiştirmeyi unutan vatandaşlara uyarıda bulundu: 21 milyon banknot için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2019...
Merkez Bankası: "Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık 2019 tarihinde doluyor."
Merkez Bankası: "2019 yılı Aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk Lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. Hala elinde Yeni Türk Lirası banknot bulunanlar 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ellerindeki YTL banknotları Türk Lirası banknotlar ile değiştirebilirler. 31 Aralık 2019 tarihinden sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek."
Ayrıntılar geliyor...
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