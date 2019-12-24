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Başvurular başlıyor! Köye dönen gençlere 100 bin lira hibe

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.12.2019 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
BAŞVURULAR BAŞLIYOR! 100 BİN LİRA VERİLECEK

ve Orman Bakanlığı, köyden kente göçü engellemek için eğitimli girişimcileri destekleme kararı aldı ve başvurular bugün başlıyor. Girişimcilere 100 bin liraya kadar verilecek.

ve , kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için , , ve 'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar verilecek hibe desteği için başvurular bugün başlıyor.

KIRSAL İSTİHDAMA KATKI

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi" çerçevesinde verilecek destekle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR 40 GÜN SÜRECEK

Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov. tr) üzerinden yapabilecek, başvurular 40 gün sürecek. Kesin başvurular, girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlık il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek. Hibe ödemesinin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.

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