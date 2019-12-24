Başvurular başlıyor! Köye dönen gençlere 100 bin lira hibe
Tarım ve Orman Bakanlığı, köyden kente göçü engellemek için eğitimli girişimcileri destekleme kararı aldı ve başvurular bugün başlıyor. Girişimcilere 100 bin liraya kadar verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar verilecek hibe desteği için başvurular bugün başlıyor.
KIRSAL İSTİHDAMA KATKI
"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi" çerçevesinde verilecek destekle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.
BAŞVURULAR 40 GÜN SÜRECEK
Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov. tr) üzerinden yapabilecek, başvurular 40 gün sürecek. Kesin başvurular, girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlık il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek. Hibe ödemesinin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.
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