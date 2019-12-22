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Küçük işletmelere 2 milyar lira

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2019
KÜÇÜK İŞLETMELERE 2 MİLYAR LİRA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi () Başkanı , gelecek yıl 'lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi. Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerini bildirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi () Başkanı Cevahir Uzkurt, gelecek yıl 'lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi.

Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerini bildirdi.

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