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İŞKUR istihdamda 1.3 milyonu aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2019
İŞKUR İSTİHDAMDA 1.3 MİLYONU AŞTI

(), bu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. Ocak-Kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı.

Türkiye İş Kurumu (), bu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. Ocak-Kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı. Kurum, son rakamlarla birlikte 10 senede toplam 7.5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptı.

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