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Dövize endeksli krediye dikkat!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2019
DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİYE DİKKAT!

Yargıtay, 'ne endeksli çektiği konut kredisi taksiti, kurdaki artış nedeniyle 2 katından fazla artan kişinin aylık ödemelerini düşüren yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay, 'ne endeksli çektiği konut kredisi taksiti, kurdaki artış nedeniyle 2 katından fazla artan kişinin aylık ödemelerini düşüren yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararında, "Davacının başlangıçta seçme özgürlüğü varken, TL yerine bazında kredi kullandığı, bir başka deyişle serbest iradesiyle kredi türünü belirlediği anlaşılmıştır" denildi.

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