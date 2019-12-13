13 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Yabancıların gözü lojistik sektöründe

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
YABANCILARIN GÖZÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE

Coğrafi konumunun sağladığı stratejik avantajla lojistik sektöründe öne çıkan 'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. 'un yeni havalimanında 135 milyon euroluk yeni yatırım yapan Alman , Türkiye'de sıfırdan şirket kurarak büyüyen Dubai merkezli Körfez'in en büyük lojistik şirketlerinden Aramex en dikkat çekenleri.

Coğrafi konumunun sağladığı stratejik avantajla lojistik sektöründe öne çıkan 'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. 'un yeni havalimanında 135 milyon euroluk yeni yatırım yapan Alman DHL, Türkiye'de sıfırdan şirket kurarak büyüyen Dubai merkezli Körfez'in en büyük lojistik şirketlerinden Aramex en dikkat çekenleri. Bir de satın alma yolunu tercih eden firmalar var ki bunların sayısı hızla artıyor. Japon devi Yusen ve Hitachi, Alman devi Kühne-Nagel, Güney Koreli CJ Group, Dubai merkezli Abraaj Capital, Avustralyalı Toll Global ise bunlar arasında en dikkat çekenleri. Bu listeye son olarak merkezli Kerry Logistics firması, Türk şirketi ASAV'ın çoğunluk hissesini bünyesine katarak eklendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN