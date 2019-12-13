Yabancıların gözü lojistik sektöründe
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Coğrafi konumunun sağladığı stratejik avantajla lojistik sektöründe öne çıkan Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. İstanbul'un yeni havalimanında 135 milyon euroluk yeni yatırım yapan Alman DHL, Türkiye'de sıfırdan şirket kurarak büyüyen Dubai merkezli Körfez'in en büyük lojistik şirketlerinden Aramex en dikkat çekenleri.Coğrafi konumunun sağladığı stratejik avantajla lojistik sektöründe öne çıkan Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. İstanbul'un yeni havalimanında 135 milyon euroluk yeni yatırım yapan Alman DHL, Türkiye'de sıfırdan şirket kurarak büyüyen Dubai merkezli Körfez'in en büyük lojistik şirketlerinden Aramex en dikkat çekenleri. Bir de satın alma yolunu tercih eden firmalar var ki bunların sayısı hızla artıyor. Japon devi Yusen ve Hitachi, Alman devi Kühne-Nagel, Güney Koreli CJ Group, Dubai merkezli Abraaj Capital, Avustralyalı Toll Global ise bunlar arasında en dikkat çekenleri. Bu listeye son olarak Hong Kong merkezli Kerry Logistics firması, Türk şirketi ASAV'ın çoğunluk hissesini bünyesine katarak eklendi.
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