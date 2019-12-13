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Hava kargonun % 65’ı mega kentten geçti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019
HAVA KARGONUN % 65’I MEGA KENTTEN GEÇTİ

Bu yılın 8 aylık döneminde, 'un tüm havalimanlarından icra edilen seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta taşınırken 'nin hava yükünün yüzde 65'i, megakentten yapılan uçuşlarla nakledildi.

Bu yılın 8 aylık döneminde, 'un tüm havalimanlarından icra edilen seferlerle 1 milyon 408 bin 249 ton bagaj, kargo ve posta taşınırken 'nin hava yükünün yüzde 65'i, megakentten yapılan uçuşlarla nakledildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Nisan ayından itibaren sadece özel ve kargo seferlerinin yapıldığı 'ndan 863 bin 219 ton yük taşındı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bu yılın Ocak-Ağustos aylarını kapsayan dönemde 242 bin 374 ton yük bu havalimanından icra edilen seferlerle nakledildi. İstanbul Havalimanı'ndan yılın 8 aylık döneminde yapılan seferlerle 302 bin 656 ton bagaj, kargo ve posta yükü oluştu. İstanbul'daki tüm havalimanlarından taşınan yük, iç hatta 188 bin 333, dış hatta 1 milyon 219 bin 916 olmak üzere 1.4 milyon ton olarak kaydedildi

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