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Sanayi ve Teknoloji bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
BAKAN VARANK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Son dakika haberi...,", ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans sanayi üretimindeki artışta etkili oldu. Sanayicimizin yanındayız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , sanayi üretiminde ekimde yıllık bazda yüzde 3,8'lik bir büyüme gerçekleştiğini belirterek, sağlanan desteklerle sanayicinin yanında olduklarını bildirdi.

, Twitter hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerine ilişkin, "Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik bir büyüme gerçekleşti. , ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans bu artışta etkili oldu. Desteklerimizle sanayicimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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