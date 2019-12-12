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Resmi Gazete'de yayımlandı! Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! O YOL ÜCRETSİZ OLDU

'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre arasındaki yol ücretsiz oldu. Bundan böyle bu bölgeden geçen vatandaşlar yol için ücret ödemeyecek.

'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler. Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, sadece ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araçlar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.

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