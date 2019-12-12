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2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2019
GÖZLER TBMM'YE DÖNDÜ! GÖRÜŞMELER BAŞLADI

, ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda bakanlıkların yanı sıra Piyasası , Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor , Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Mesleki Yeterlilik Kurumu bütçeleri de görüşülecek.

Bütçeler üzerinde ilk sözü HDP Grubu adına İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu aldı.

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