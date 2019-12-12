FORBES Türkiye'den genç yeteneklere ödül
Giriş Tarihi: 12.12.2019
FORBES Türkiye, projeleriyle fark yaratan Türkiye'nin en yetenekli gençlerini belirledi. 30 yaşın altındaki gelecek vaad eden, bulunduğu sektörde fark yaratmış gençlerin seçilerek ödüllendirilmesine yönelik gerçekleştirilen '30 altı 30' projesinde finale kalanlara dün ödülleri verildi.FORBES Türkiye, 30 altı 30 projesi düzenledi. Alanlarında lider olan isimleri belirledi.
Listeye Aleyna Tilki, basketçi Cedi Osman da girdi. Ödülleri törenle verildi.
Sera Ünlü ve Sümeyye Boyacı'ya plaketlerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
FORBES Türkiye, projeleriyle fark yaratan Türkiye'nin en yetenekli gençlerini belirledi. 30 yaşın altındaki gelecek vaad eden, bulunduğu sektörde fark yaratmış gençlerin seçilerek ödüllendirilmesine yönelik gerçekleştirilen '30 altı 30' projesinde finale kalanlara dün ödülleri verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "En büyük itici gücümüz gençliğimiz. Onların daha büyük başarılar elde etmesi ve ülkemizi tanıtmaları için daha fazla çalışacağız" diye konuştu. Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise "Yola çıkışımızdaki en önemli etken, 30 yaş altı gençlerin artık ülkemizde söz sahibi olmaya başlamasıydı" dedi.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı!
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenmiyor hatası nedir?
- PSG Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
- PSG GS maçı şifresiz izleme yolları! CBC Sport uydu frekansı! CBC Sport nasıl izlenir?
- PSG Galatasaray maçı radyodan dinle! PSG GS maçı canlı radyo yayını!
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 DEAŞ'lı terörist Almanya'ya iade edildi
- Kuruluş Osman 4. bölüm izle! Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle!
- Mert’in ölümüne sebep olan Şırınga çikolata nedir? Şırınga şeklinde çikolata tehlikeli mi?
- PSG Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar! PSG GS şifresiz veren yabancı kanallar listesi!
- Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu | 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?
- 70 yaşındaki sanatçı kıraathanede kalbine yenik düştü | Mustafa Ödev Necipoğlu kimdir? Video