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Emlakçılara ek süre

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.12.2019
EMLAKÇILARA EK SÜRE

Mesleki yeterlilik belgesi almayan emlakçılık yapamayacak. yetki belgesi alma süresinde uzatmaya gidildi. Yapılan düzenlemeyle süre 2020'ye kadar uzatıldı.

yetki belgesi alma süresinde uzatmaya gidildi. Yapılan düzenlemeyle süre 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldı.

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