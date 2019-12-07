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Milli jetle ilgili flaş gelişme! 5 ülke şimdiden talip...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.12.2019
MİLLİ JETLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! 5 ÜLKE ŞİMDİDEN TALİP...

’nin de aralarında bulunduğu beş ülke, İslam dünyasının güncel meselelerini gündeme getirmek ve çözüm bulmak amacıyla ’nın başkenti ’da bir araya gelecek. ATAK, İHA ve MİLGEM projesinin de gündeme geleceği toplantıda; Milli (MMU) projesi için ortaklık konusunun da görüşüleceği belirtiliyor.

Londra'daki NATO zirvesinin ardından diplomasi trafiğine devam edecek olan Başkan , 19-20 Aralık'ta 'nın başkenti 'da düzenlenecek liderler zirvesine katılacak. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye; Başbakanı İmran Khan, Devlet Başkanı ve Emiri Temim bin Hamed Âl-Sani de katılacak.

Müslümanların ortak kaygıları ve sorunlarının ele alınacağı zirvede, ekonomi ve savunma sanayi alanında yeni iş birlikleri ve fırsatlar da görüşülecek. Bu kapsamda son dönemde Pakistan, Endonezya ve Malezya ile savunma alanında önemli işbirlikleri yapan 'nin bu ülkeler ile yeni iş birliği kapılarını aralaması bekleniyor.

ORTAKLIK KONUSU GÖRÜŞÜLECEK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre ATAK, İHA ve MİLGEM projesinin de gündeme geleceği toplantıda; Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in geçtiğimiz günlerde dile getirdiği Millî (MMU) projesi için ortaklık konusunun da görüşüleceği belirtiliyor. Demir, yaptığı açıklamada Türkiye'nin yerli 5'inci nesil savaş uçağına 5 ülkenin şimdiden talip olduğunu söylemişti. Bu ülkeler arasında ise Pakistan, Katar, Azerbaycan, Endonezya ve Malezya olduğunu açıklamıştı.

Zirve kapsamında ayrıca Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ile mücadele için medya alanında ortak bir platform oluşturulması da gündeme gelecek. Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye, Pakistan ve Malezya'nın ortak televizyon kanalı kurma kararı aldığını daha önce duyurmuştu. Han ''Üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobi'nin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık'' demişti.

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