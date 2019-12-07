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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.12.2019
MOODY'S'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu s, 'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu. Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, s'in, , Faroe Adaları, Gabon ve 'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan , 2 Kasım'da Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, "negatif" olan görünümünü "durağan"a revize etmişti.

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