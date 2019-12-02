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Türkiye büyümede Almanya, İtalya ve Norveç'i solladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
TÜRKİYE ALMANYA, İTALYA VE NORVEÇ'İ SOLLADI

yılın üçüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 0,9'luk büyümeyle Avrupa ülkeleri arasında Almanya, ve Norveç'i geride bıraktı.

bu yıl ilk çeyrekte yüzde 2,3, ikinci çeyrekte yüzde 1,6 küçülürken, üçüncü çeyrekte yakaladığı pozitif ivmeyle yüzde 0,9 büyüme kaydetti.

Söz konusu dönemde dünyada büyüme hızlarında yavaşlama görülürken, büyüme ortalaması Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında yüzde 1,6, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,2, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Avrupa'da temmuz-ağustos-eylül döneminde en fazla büyüme kaydeden ülke yüzde 4,8 ile Macaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 4 ile Polonya, yüzde 3,7 ile Bulgaristan, yüzde 3,6 ile Litvanya, yüzde 3,2 ile Romanya takip etti.

Üçüncü çeyrek GSYH verileri açıklanan Avrupa ülkeleri arasında daralan bir ekonomi olmazken, yüzde 0,3, Almanya yüzde 0,5, Norveç de yüzde 0,6 büyüme ile Türkiye'den daha düşük performans gösterdi.

OECD ülkelerine bakıldığında ise en yüksek büyümeyi yüzde 6 ile Çin kaydederken, Meksika yüzde 0,2 ile küçülen tek ülke oldu.

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TÜRKİYE ÇEYREKLİK DEĞİŞİMDE ORTALAMALARI AŞTI

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,4 büyüyen Türkiye, OECD, AB, G7 ülkeleri ortalaması olan yüzde 0,3'ü geçti.

Öte yandan Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, büyüme hızı yüzde 0,3 olan Çekya, Danimarka, Fransa, Portekiz, Birleşik Krallık ile yüzde 0,1 olan Almanya, İtalya, Litvanya, Avusturya'yı ve büyümesi kayda değer bir değişim göstermeyen Norveç'i de geçerek üçüncü çeyrekte başarılı bir performans ortaya koydu.

OECD ülkeleri arasında da Türkiye'nin yüzde 0,1 büyüyen Japonya ve büyüme göstermeyen Meksika'yı da geçmesi dikkati çekti.

TÜİK, OECD ve Eurostat'a göre verileri açıklanan ülkelerin 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme oranları şöyle:

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