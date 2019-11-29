Turizmde tanıtım atağı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, DenizBank sponsorluğunda düzenlenen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, "2018'de 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Etkisini de gördük. 2020'de ise 125 milyon dolara çıkacak" diye konuştu.

sponsorluğunda düzenlenen'nde,"2018'de 18 milyon dolarolan reklam harcamasını,bu yıl 72 milyon dolaraçıkardık. Etkisini de gördük.2020'de ise" diyekonuştu.ise turizm sektörü toplamkredilerinin şu andaolduğunuve DenizBank'ın payınınile birinciolduğunu anlattı.