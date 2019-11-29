29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Turizmde tanıtım atağı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
TURİZMDE TANITIM ATAĞI

Kültür ve , sponsorluğunda düzenlenen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, "2018'de 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Etkisini de gördük. 2020'de ise 125 milyon dolara çıkacak" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sponsorluğunda düzenlenen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, "2018'de 18 milyon dolar olan reklam harcamasını, bu yıl 72 milyon dolara çıkardık. Etkisini de gördük. 2020'de ise 125 milyon dolara çıkacak" diye konuştu. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise turizm sektörü toplam kredilerinin şu anda 17.9 milyar dolar olduğunu ve DenizBank'ın payının yüzde 17 ile birinci olduğunu anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN