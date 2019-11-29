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Çek müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
ÇEK MÜJDESİ

AK Parti, çekleri karşılıksız çıktığı için hapis cezası alacak yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyor. Büyük çoğunluğunu orta ölçekli işlemlerin sahiplerinin oluşturduğu bu kişilere, cezaevine girmeleri yerine, 3 yıllık bir ceza ertelemesi ile borçlarını ödeme şansı verilmesi planlanıyor.

AK Parti, çekleri karşılıksız çıktığı için hapis cezası alacak yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren bir çalışma yapıyor. Büyük çoğunluğunu orta ölçekli işlemlerin sahiplerinin oluşturduğu bu kişilere, cezaevine girmeleri yerine, 3 yıllık bir ceza ertelemesi ile borçlarını ödeme şansı verilmesi planlanıyor. Bu süre içinde ödenirse hapis cezası kalkacak.


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