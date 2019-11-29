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Son dakika: Yabancı turist sayısı ekimde arttı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
YABANCI TURİST SAYISI EKİMDE ARTTI!

Gelen son dakika haberine göre; Ekim'de 'ye gelen sayısı yüzde 14,3 arttı. Ekim ayında Türkiye'ye 4,3 milyon turist geldi. Türkiye, ocak-ekim döneminde, 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı.

'ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları ile ilgili verile açıklandı. Ekim'de Türkiye'ye gelen sayısı yüzde 14,3 arttı. Ekim ayında Türkiye'ye 4,3 milyon turist geldi.

41 MİLYONA DAYANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak-ekim döneminde Türkiye'ye 40,72 milyon yabancı ziyaretçinin geldiğini açıkladı. Türkiye, yılın 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı.

ANTALYA'YA 15 MİLYON TURİST GELDİ

Lüks otellerinin yanı sıra doğal güzellikleri, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, bu yıl da milyonlarca turistin tercihi oldu.

Turist yoğunluğu dolayısıyla "turizm başkenti" olarak nitelendirilen kent, son yıllarda kırdığı rekorlarla da ön plana çıktı. Yaklaşık 650 bin yatak kapasitesine sahip Antalya, bu yıl şu ana kadar ağırladığı 15 milyon turistle yeni bir rekora imza attı.

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