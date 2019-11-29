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Ev kadınına emeklilik hakkı! Devlet üreten kadınlara hangi imkanları sunuyor?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2019
EV KADININA EMEKLİLİK HAKKI!

Evde küçük işler yaparak para kazanan ev kadınları hem imkanına kavuşuyor hem de vergi vermeden esnaf oluyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Bu nedenle vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı' ev kadınları için büyük bir avantaj getiriyor. Peki, , koca eline bakmak istemeyen kadınlara hangi imkanları sunuyor? İşte detaylar...

Evde küçük işler yaparak para kazanan ev kadınları hem imkanına kavuşuyor hem de vergi vermeden esnaf oluyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor. Bu nedenle vergi kanununda düzenlenen 'esnaf muaflığı' ev kadınları için büyük bir avantaj getiriyor. Motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Ayrıca son çıkan düzenleme ile de bir yıllık brüt asgari ücret tutarını (2019 yılı için 30.700,80 TL) geçmemek kaydıyla internetten de satış yapanlar vergiden muaf oluyor.

BELGEYE DİKKAT!
Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorundalar. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor. Bu şekilde belge alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Bu yıl için 26 günlük prim ödeyerek 30 gün kazanılabiliyor.

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